Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 24 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російський колаборант В. Рогов заявив, що "втрати одного з елітних підрозділів ЗСУ під час контрнаступу вимірюються тисячами".
Фейк: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Генштаб просить Офіс Президента розпочати мобілізацію українців із 20 років".
Дезінформація: Постпред РФ в ООН В. Небензя заявив: "Київський режим обслуговує геополітичні пріоритети своїх друзів і веде до загибелі держави".
- Російські пропагандисти оприлюднили новий фейк, що серед військових львівської тероборони нібито шириться епідемія лептоспірозу.
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