Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський колаборант В. Рогов заявив, що "втрати одного з елітних підрозділів ЗСУ під час контрнаступу вимірюються тисячами".

Фейк: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Генштаб просить Офіс Президента розпочати мобілізацію українців із 20 років".

Дезінформація: Постпред РФ в ООН В. Небензя заявив: "Київський режим обслуговує геополітичні пріоритети своїх друзів і веде до загибелі держави".