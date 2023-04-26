Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Гра Заходу та України з анонсуванням контрнаступу – це спроба дезінформувати, але вона невдала… Вони вичікують, наскільки буде успішним цей контрнаступ… Його успіх буде в якомусь просуванні. Умовно кажучи, поляки входять у Галичину та Волинь… Одна справа – ми чекаємо контрнаступу України, а інша справа, якщо до нього десь у тилу підключається країна НАТО", – заявив російський аналітик П. Шипілін.

Маніпуляція: "Європейський добробут багато в чому базувався на зовнішніх факторах – співпраці з РФ та Китаєм. І зараз, коли Європа від цього відмовляється, вона втрачає перспективи на довгі роки", - заявив помічник президента РФ М. Орєшкін.

Дезінформація: Коментуючи нові способи постачання електроенергії на Запорізьку АЕС, радник гендиректора Росатома Р. Карчаа заявив: "Політика України в цьому питанні – це ядерний шантаж. А лінії електропередач для українського режиму – це його інструмент.