Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 25 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Гра Заходу та України з анонсуванням контрнаступу – це спроба дезінформувати, але вона невдала… Вони вичікують, наскільки буде успішним цей контрнаступ… Його успіх буде в якомусь просуванні. Умовно кажучи, поляки входять у Галичину та Волинь… Одна справа – ми чекаємо контрнаступу України, а інша справа, якщо до нього десь у тилу підключається країна НАТО", – заявив російський аналітик П. Шипілін.
Маніпуляція: "Європейський добробут багато в чому базувався на зовнішніх факторах – співпраці з РФ та Китаєм. І зараз, коли Європа від цього відмовляється, вона втрачає перспективи на довгі роки", - заявив помічник президента РФ М. Орєшкін.
Дезінформація: Коментуючи нові способи постачання електроенергії на Запорізьку АЕС, радник гендиректора Росатома Р. Карчаа заявив: "Політика України в цьому питанні – це ядерний шантаж. А лінії електропередач для українського режиму – це його інструмент.
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