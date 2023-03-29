Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Цитуючи колишнього головнокомандувача ЗСУ В. Муженка, ЗМІ РФ повідомили, що "Росія візьме більшу частину України до 2025 року, якщо тільки якісь політичні домовленості не перервуть цей процес".
Фейк: "Українське керівництво демонструє готовність втрутитися у ситуацію в Придністров’ї, зокрема із застосуванням сили. … РФ керуватиметься наявним у її військовослужбовців мандатом із гарантування безпеки", – заявив керівник МЗС РФ С. Лавров.
Дезінформація: Секретар російського радбезу Патрушев заявив, що "натівські інструктори та радники навчають українських військових, а найманці воюють у складі неонацистських батальйонів. Намагаючись якнайдовше розтягти це військове протистояння, вони не приховують своєї головної мети – завдання поразки РФ на полі бою та її подальше розчленування".
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