Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Цитуючи колишнього головнокомандувача ЗСУ В. Муженка, ЗМІ РФ повідомили, що "Росія візьме більшу частину України до 2025 року, якщо тільки якісь політичні домовленості не перервуть цей процес".

Фейк: "Українське керівництво демонструє готовність втрутитися у ситуацію в Придністров’ї, зокрема із застосуванням сили. … РФ керуватиметься наявним у її військовослужбовців мандатом із гарантування безпеки", – заявив керівник МЗС РФ С. Лавров.

Дезінформація: Секретар російського радбезу Патрушев заявив, що "натівські інструктори та радники навчають українських військових, а найманці воюють у складі неонацистських батальйонів. Намагаючись якнайдовше розтягти це військове протистояння, вони не приховують своєї головної мети – завдання поразки РФ на полі бою та її подальше розчленування".