Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Заступник глави МЗС РФ С. Рябков заявив: "Є враження, що домінує припущення про можливість домогтися заявлених Заходом цілей щодо України та РФ… Поки що нічого, крім прагнення рухатися далі ескалаційними сходами, я не бачу. Водночас сходинок, які залишаються до моменту, коли може початися щось якісно небезпечніше, залишається все менше".

Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на речницю МЗС РФ М. Захарову заявили про збереження в Україні можливості створення "брудної бомби".

"Що стосується можливостей для набуття Україною ядерної зброї або створення "брудної бомби", то будь-які ознаки подібної активності найретельнішим чином відстежуються", – заявила Захарова.

Дезінформація: "Справжня мета Заходу в конфлікті на Україні – завдати стратегічної поразки РФ, створити загрозу КНР, зберегти монопольне становище у світі", - повідомили російські ЗМІ з посиланням на виступ міністра оборони РФ С. Шойгу на зустрічі ШОС.