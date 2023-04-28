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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 квітня

28 квітня, 2023 п'ятниця
22:25
Суспільство Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 квітня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Заступник глави МЗС РФ С. Рябков заявив: "Є враження, що домінує припущення про можливість домогтися заявлених Заходом цілей щодо України та РФ… Поки що нічого, крім прагнення рухатися далі ескалаційними сходами, я не бачу. Водночас сходинок, які залишаються до моменту, коли може початися щось якісно небезпечніше, залишається все менше". 

Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на речницю МЗС РФ М. Захарову заявили про збереження в Україні можливості створення "брудної бомби".

"Що стосується можливостей для набуття Україною ядерної зброї або створення "брудної бомби", то будь-які ознаки подібної активності найретельнішим чином відстежуються", – заявила Захарова.

Дезінформація: "Справжня мета Заходу в конфлікті на Україні – завдати стратегічної поразки РФ, створити загрозу КНР, зберегти монопольне становище у світі", - повідомили російські ЗМІ з посиланням на виступ міністра оборони РФ С. Шойгу на зустрічі ШОС. 

Світ
Україна
Росія
ядерна зброя
Війна з Росією
Марія Захарова
фейк
Військові новини
пропаганда
ядерна бомба
російські фейки
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