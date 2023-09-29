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Війна з Росією: хроніка
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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 вересня

29 вересня, 2023 п'ятниця
02:23
Суспільство Russia Today

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 28 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 вересня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Проросійський телеграм-канал "Женщина с косой" пише: "Меседж про те, що вагнерівці повертаються до Бахмута, запущений з тією метою, щоб виправдати невдачу з його поверненням, яку обіцяв Зеленський партнерам ще навесні".

Маніпуляція: Телеграм-канал "Осташко! Важное" з посиланням на голову Державної міграційної служби України Наталію Науменко повідомив: "Київ просить європейських партнерів не розробляти програми для інтеграції українських біженців. Влада розраховує на повернення своїх громадян на Батьківщину".

Дезінформація: Кореспондент пропагандистського RT М. Газдієв заявив: "Росія не є аудиторією для посилу, що Abrams врятують ситуацію, що це якась чудо-зброя. Це для західних платників податків, різних лобістських фондів, які просувають допомогу Україні, і це для українців, щоб вони менше сумували. Щоб була надія на перемогу на полі бою, що десятки тисяч жертв, які принесуть, якось будуть виправдані".

  • Підконтрольні Кремлю пропагандистські пабліки поширили фейк про те, що український підрозділ "Азов" нібито проводив "сатанинський обряд".
Світ
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Володимир Зеленський
Війна з Росією
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фейк
Бахмут
Вагнергейт
пропаганда
біженці з України
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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