Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Проросійський телеграм-канал "Женщина с косой" пише: "Меседж про те, що вагнерівці повертаються до Бахмута, запущений з тією метою, щоб виправдати невдачу з його поверненням, яку обіцяв Зеленський партнерам ще навесні".

Маніпуляція: Телеграм-канал "Осташко! Важное" з посиланням на голову Державної міграційної служби України Наталію Науменко повідомив: "Київ просить європейських партнерів не розробляти програми для інтеграції українських біженців. Влада розраховує на повернення своїх громадян на Батьківщину".

Дезінформація: Кореспондент пропагандистського RT М. Газдієв заявив: "Росія не є аудиторією для посилу, що Abrams врятують ситуацію, що це якась чудо-зброя. Це для західних платників податків, різних лобістських фондів, які просувають допомогу Україні, і це для українців, щоб вони менше сумували. Щоб була надія на перемогу на полі бою, що десятки тисяч жертв, які принесуть, якось будуть виправдані".