Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив, що "Київ робить все можливе і неможливе, щоб якнайглибше втягнути Захід у конфлікт із Москвою".

Фейк: Проросійський TG-канал "Резидент" пише: "За осінь мають призвати до лав ЗСУ 200 тис. українців, а за зиму-весну ще 300 тис. людей".

Маніпуляція: "Це не секрет. Тому ми і називаємо подібну політику русофобією, а її західних ідеологів — недружніми режимами", - речниця МЗС РФ М. Захарова прокоментувала слова Михайла Подоляка про те, що країни-партнери підтримують Київ щодо "знищення всього російського на окупованих територіях", зокрема ударів по Криму.