Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 29 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив, що "Київ робить все можливе і неможливе, щоб якнайглибше втягнути Захід у конфлікт із Москвою".
Фейк: Проросійський TG-канал "Резидент" пише: "За осінь мають призвати до лав ЗСУ 200 тис. українців, а за зиму-весну ще 300 тис. людей".
Маніпуляція: "Це не секрет. Тому ми і називаємо подібну політику русофобією, а її західних ідеологів — недружніми режимами", - речниця МЗС РФ М. Захарова прокоментувала слова Михайла Подоляка про те, що країни-партнери підтримують Київ щодо "знищення всього російського на окупованих територіях", зокрема ударів по Криму.
- 25 серпня на ютубі транслювалася фейкова реклама стосовно високих втрат українських військових у війні проти російських терористів.
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