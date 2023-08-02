Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 2 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "українські неонацисти, запускаючи літальні апарати по мирних офісних будівлях, діяли за сценарієм міжнародних терористів, які атакували таким чином багато цивільних об'єктів, зокрема у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року".



Дезінформація: Російський диктатор В. Путін заявив, що так званий "київський режим та його західні господарі намагаються знищити все російське, але така політика не має майбутнього".

Фейк: Російський TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" повідомив, що "чорний ринок переповнений органами військових ЗСУ".