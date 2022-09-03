Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 3 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: У посольстві РФ у США заявили: "правозахисники звинувачують Росію у порушеннях гуманітарного права… це наклеп для дискредитації РФ, що захищає жителів Донбасу від розв’язаного Києвом геноциду… [водночас] заяви про те, що українців змушують підписувати "свідчення" про злочини ЗСУ, є спробою відбілити київську владу".



Маніпуляція: Колаборант-"керівник" ТОТ Запорізької області В. Рогов заявив, що "українські військові відкрили вогонь по Енергодару… [в такий спосіб] Україна хоче залякати експертів МАГАТЕ та показати, що Росія не здатна забезпечити безпеку Запорізької АЕС".

Дезінформація: Представник зс РФ І. Кирилов заявив: "у розпорядженні Росії є запит України до виробника "Байрактар" про оснащення БпЛА системами розпилення аерозолів… При дальності польоту до 300 км та спорядженні БпЛА біологічними рецептурами створюється загроза застосування біологічної зброї на території Росії".

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