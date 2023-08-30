Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Посольство РФ у США заявило, що "анонсоване постачання режиму Зеленського снарядів, що збанкрутував, для РСЗВ HIMARS і систем ППО, а також інших боєприпасів, на суму у чверть $1 млрд - верх лицемірства. Тим більше коли чиновники пояснюють військове сприяння турботою про народ України. Насправді Вашингтон ніяк не відмовиться від концепції боротьби з Росією до останнього українця".

Фейк: Міноборони РФ заявило, що "30 серпня близько опівночі літаком морської авіації Чорноморського Флоту в акваторії Чорного моря знищено чотири швидкохідні військові катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спеціальних операцій загальною чисельністю до 50 осіб".

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "атака України на об'єкти у низці російських регіонів минулої ночі підтверджує терористичну сутність київського режим".