Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 30 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Посольство РФ у США заявило, що "анонсоване постачання режиму Зеленського снарядів, що збанкрутував, для РСЗВ HIMARS і систем ППО, а також інших боєприпасів, на суму у чверть $1 млрд - верх лицемірства. Тим більше коли чиновники пояснюють військове сприяння турботою про народ України. Насправді Вашингтон ніяк не відмовиться від концепції боротьби з Росією до останнього українця".
Фейк: Міноборони РФ заявило, що "30 серпня близько опівночі літаком морської авіації Чорноморського Флоту в акваторії Чорного моря знищено чотири швидкохідні військові катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спеціальних операцій загальною чисельністю до 50 осіб".
Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "атака України на об'єкти у низці російських регіонів минулої ночі підтверджує терористичну сутність київського режим".
- 25 серпня на ютубі транслювалася фейкова реклама стосовно високих втрат українських військових у війні проти російських терористів.
- Ворожі ресурси поширюють фейкову інформацію, нібито Папу Римського Франциска було внесено в базу "Миротворець".
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