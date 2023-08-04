Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "Тема неонацистської загрози з боку України ігнорується в мирних ініціативах, що множаться".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "українське – переважно кормове – зерно йшло здебільшого у "ситу" Європу".

Фейк: "Втрати ЗСУ з початку так званого контрнаступу протягом червня-липня склали вже понад 43 тис. військовослужбовців", – заявили в міноборони РФ.