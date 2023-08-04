Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 4 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "Тема неонацистської загрози з боку України ігнорується в мирних ініціативах, що множаться".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "українське – переважно кормове – зерно йшло здебільшого у "ситу" Європу".
Фейк: "Втрати ЗСУ з початку так званого контрнаступу протягом червня-липня склали вже понад 43 тис. військовослужбовців", – заявили в міноборони РФ.
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