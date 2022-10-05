Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 5 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Президент Росії В. Путін заявив: "мене самого результати референдуму на Донбасі та на звільнених територіях не лише порадували, а й здивували...".
Маніпуляція: Депутат держдуми Росії А. Картаполов заявив: "нині ворог на нашій землі. Усі прикордонні села Білгородської області практично зруйновані. Ми про це дізнаємося від губернаторів і воєнкорів. Але зведення міноборони не змінюються. Народ знає, він у нас не дурний і бачить, що йому не хочуть говорити навіть частину правди. Це може призвести до втрати кредиту довіри".
Дезінформація: Глава радбезу РФ М. Патрушев заявив, що "США та Британія зі страху втрати гегемонії намагаються розпалювати нові конфлікти, у тому числі по периметру таких ядерних держав, як Росія та Китай… [водночас] англосакси прагнуть зіштовхнути РФ та Європу для порятунку власної економіки… [саме під їх керівництвом] в Україні відродився неонацизм".
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