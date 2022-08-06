Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 6 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на бойовиків незаконних збройних формувань, що діють на території Донецької області, повідомили "про нелюдське ставлення "Правого сектора" до полонених, оскільки бойовики робили каліками всіх російських військових, що потрапили в полон".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "у Харківській області іноземні найманці відкрили вогонь по місцевих жителях, які не захотіли поступатися своїми будинками, внаслідок конфлікту постраждало 9 цивільних осіб". Водночас російські експерти-пропагандисти зазначили, що "люди втомилися від бойових дій, тому ексцесів зі стріляниною під час розміщення військ у житлових будинках не уникнути".
Маніпуляція: Представник російського МЗС І. Вишневецький заявив, що "обстріли ЗСУ ядерних об’єктів в Україні можуть призвести до катастрофи, подібної до Чорнобильської і зараз складається досить небезпечна ситуація".
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