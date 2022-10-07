Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 7 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: «Зеленський закликав своїх Західних «господарів» завдати попереджувального ядерного удару по рф. Тим самим цей діяч надав усьому світу докази тих загроз, які йдуть від київського режиму, для нейтралізації яких і була СВО»".
Дезінформація: Заступник постпреда РФ при ОБСЄ М. Буякевич повідомив: "для України з її багатомільйонним російськомовним населенням повномасштабний наступ на його права став початком руйнування пострадянської державності <…> Процес цей контролювався іноземними кураторами, які фактично позбавили Україну суверенітету".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що Київ планував перетворити Запорізьку АЕС на "брудну" ядерну бомбу: "це підтверджує екстремістську поведінку щодо обстрілу Запорізької АЕС… скільки ми говорили про те, що ці обстріли ведуться навмисно, що це справжній ядерний шантаж".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.93Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе