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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 жовтня

7 жовтня, 2022 п'ятниця
22:54
війна з Росією Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 7 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 жовтня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: «Зеленський закликав своїх Західних «господарів» завдати попереджувального ядерного удару по рф. Тим самим цей діяч надав усьому світу докази тих загроз, які йдуть від київського режиму, для нейтралізації яких і була СВО»".
 
Дезінформація: Заступник постпреда РФ при ОБСЄ М. Буякевич повідомив: "для України з її багатомільйонним російськомовним населенням повномасштабний наступ на його права став початком руйнування пострадянської державності <…> Процес цей контролювався іноземними кураторами, які фактично позбавили Україну суверенітету".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що Київ планував перетворити Запорізьку АЕС на "брудну" ядерну бомбу: "це підтверджує екстремістську поведінку щодо обстрілу Запорізької АЕС… скільки ми говорили про те, що ці обстріли ведуться навмисно, що це справжній ядерний шантаж".

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Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Сергій Лавров
Марія Захарова
фейк
Військові новини
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