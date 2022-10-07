Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: «Зеленський закликав своїх Західних «господарів» завдати попереджувального ядерного удару по рф. Тим самим цей діяч надав усьому світу докази тих загроз, які йдуть від київського режиму, для нейтралізації яких і була СВО»".



Дезінформація: Заступник постпреда РФ при ОБСЄ М. Буякевич повідомив: "для України з її багатомільйонним російськомовним населенням повномасштабний наступ на його права став початком руйнування пострадянської державності <…> Процес цей контролювався іноземними кураторами, які фактично позбавили Україну суверенітету".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що Київ планував перетворити Запорізьку АЕС на "брудну" ядерну бомбу: "це підтверджує екстремістську поведінку щодо обстрілу Запорізької АЕС… скільки ми говорили про те, що ці обстріли ведуться навмисно, що це справжній ядерний шантаж".

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