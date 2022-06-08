Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 8 червня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: На фоні заяви глави Закарпаття В.Микити про те, що "закарпатські паливні компанії не постачатимуть пальне до інших регіонів поки не буде забезпечено потреби області", російські ЗМІ розгорнули інформаційну кампанію, основним наративом якої є теза "Закарпаття хоче повернутися до "рідної гавані", і з огляду на географію та етнічний склад, ця гавань буде угорською".

Дезінформація: Під час візиту до Туреччини очільник МЗС РФ С.Лавров заявив, що "українська влада має дозволити іноземним та своїм судам вийти в Чорне море для вивезення зерна, з боку Росії жодних перешкод для цього немає".



Маніпуляція: Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили, що "в найближчі кілька місяців планується здійснити підготовку до проведення референдуму про входження територій до складу РФ і, можливо, провести його восени 2022 року".

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