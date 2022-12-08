Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 8 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Президент РФ В. Путін заявив, "зараз багато галасу щодо ударів по енергетичній інфраструктурі [України]. Так, ми це робимо. Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту, підірвав ЛЕП на Курській АЕС, не підвів воду до Донецька? Непостачання води – це акт геноциду. Але про це ніхто не сказав".
Дезінформація: Глава ради федерації РФ В. Матвієнко заявила, що країни НАТО використовують технології ведення війни чужими руками: "НАТО активно залучає технології проксі-війни… Величезні ресурси вкладаються в роботу в інфопросторі та спроби маніпулювати суспільними настроями".
Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив, що Росія не має наміру анексувати нові території в Україні, та має намір "звільнити" ті регіони, які РФ вже оголосили "своїми": "Не йдеться про приєднання нових територій до РФ, але доведеться звільнити окуповані Києвом частини нових російських регіонів".
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