Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 9 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Речник МЗС О.Ніколенко повідомив, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи від імені генконсульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні, однак генконсульство такої розсилки не здійснювало, а інформація в листах не відповідає дійсності.
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що "Західна преса отримала негласну директиву оголошувати президента України В.Зеленського "людиною року"… кілька зарубіжних видань уже "удостоїли" українського лідера почесного звання".
Фейк: В міноборони Росії прозвітували про знищення 13 РСЗВ HIMARS та їх аналогів лише протягом 2 днів. При цьому загальна кількість знищеного озброєння цього типу, за словами російського міноборони, сягає 44 одиниць, однак така інформація абсолютно не відповідає дійсності.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе