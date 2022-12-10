Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Речник МЗС О.Ніколенко повідомив, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи від імені генконсульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні, однак генконсульство такої розсилки не здійснювало, а інформація в листах не відповідає дійсності.

Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що "Західна преса отримала негласну директиву оголошувати президента України В.Зеленського "людиною року"… кілька зарубіжних видань уже "удостоїли" українського лідера почесного звання".

Фейк: В міноборони Росії прозвітували про знищення 13 РСЗВ HIMARS та їх аналогів лише протягом 2 днів. При цьому загальна кількість знищеного озброєння цього типу, за словами російського міноборони, сягає 44 одиниць, однак така інформація абсолютно не відповідає дійсності.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb