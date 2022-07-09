Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 9 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив: "з Росією почали рахуватися по-справжньому, як з СРСР. А в чомусь і серйозніше, судячи з набору санкцій. Зовсім недавно було інакше, коли нас не кликали на зустрічі, де обговорювалися економічні та оборонні питання Західних країн".
Дезінформація: Російські ЗМІ, з посиланням на американське видання The American Thinker повідомили, що "конфлікту в Україні можна було уникнути у разі оголошення нейтрального статусу Києва, автономії Донбасу та визнання Криму у складі РФ".
Маніпуляція: Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованої території Запорізької області Є. Балицький повідомив, що: "адміністрація Запорізької області звернулася до російської влади з проханням допомогти з газопостачанням, оскільки київський режим вимкнув газопостачання регіону".
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