Центральна влада не повідомила власників приватних укриттів про обов'язки, - радниця Кличка в Асоціації міст
Орган центральної влади повинен надати інформацію власнику, що його приміщення має використовуватися як укриття. Він має бути повідомлений, що відповідає за те, аби його відкрити та забезпечити
Про це в ефірі Еспресо заявила радниця голови Асоціації міст України Віталія Кличка Оксана Продан.
"Відповідно до закону, всі укриття мають бути відкриті під час тривоги. Люди повинні мати доступ до всіх бомбосховищ та укриттів. Для цього власнику орган центральної влади або його територіальний підрозділ повинен надати інформацію, що його приміщення має використовуватися як укриття. Власник має бути повідомлений, що він відповідає за те, щоб його відкрити та забезпечити. Наскільки я знаю, сьогодні ні в Києві, ні в інших громадах така робота не велась. Власники на свій страх, розсуд, ризик роблять облаштування і ключі передають в ОСББ або самі забезпечують доступ до укриття, коли це потрібно", - сказала вона.
- Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
- Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. 2 червня Зеленський на Ставці доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.
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