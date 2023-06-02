Про це в ефірі Еспресо заявила радниця голови Асоціації міст України Віталія Кличка Оксана Продан.

"Відповідно до закону, всі укриття мають бути відкриті під час тривоги. Люди повинні мати доступ до всіх бомбосховищ та укриттів. Для цього власнику орган центральної влади або його територіальний підрозділ повинен надати інформацію, що його приміщення має використовуватися як укриття. Власник має бути повідомлений, що він відповідає за те, щоб його відкрити та забезпечити. Наскільки я знаю, сьогодні ні в Києві, ні в інших громадах така робота не велась. Власники на свій страх, розсуд, ризик роблять облаштування і ключі передають в ОСББ або самі забезпечують доступ до укриття, коли це потрібно", - сказала вона.