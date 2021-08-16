"Центренерго" отримала наглядову раду

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



Згідно з повідомленням, Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств обрав незалежних членів та представників від держави до наглядової ради "Центренерго".



"Було проведено низку інтерв'ю та обрано трьох незалежних членів та двох представників держави наглядової ради "Центренерго". Кандидати мали змогу озвучити своє бачення розвитку компанії, зважаючи на компетенції та відповісти на питання членів та незалежних експертів Комітету", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що всього рекрутингова компанія сформувала короткий список з 15 осіб. Була проведена робота над анкетами учасників, вивчений аналіз компетенцій, рівня професійності, управлінські здібності, вивчені питання уникнення конфліктів інтересів кандидатів тощо.



За словами міністра економіки Олексія Любченка, серед першочергових завдань наглядової ради є стабілізація фінансової ситуації компанії, забезпечення безперебійного опалювального сезону 2021-2022 років та приватизації підприємства.



У пресслужбі нагадали, що "Центренерго" включена до переліку об'єктів великої приватизації, що підкреслює важливість покращення показників економічної діяльності. При цьому наглядова рада має налагодити конструктивну співпрацю з радниками з приватизації для проведення максимально успішного конкурсу.

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