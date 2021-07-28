"Центренерго" просить кошти з резервного фонду на закупівлю вугілля
Державна компанія "Центренерго" попередила Раду національної безпеки і оборони (РНБО) про критичну ситуацію з підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду
Про це повідомляє перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, оприлюднивши копію листа держкомпанії.
"У зв'язку з критичною ситуацією, яка склалася на ринку електричної енергії, "Центренерго" зіткнувя з масовою відмовою контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов'язання. Своєю чергою зниження надходжень коштів ускладнює підготовку до осінньо-зимового періоду. Через брак обігових коштів під загрозою своєчасне виконання ремонтної програми і накопичення достатніх запасів вугілля", - йдеться у зверненні.
Держкомпанія закликала РНБО, уряд і Міненерго втрутитися в ситуацію.
"Просимо вжити необхідних заходів для регулювання ринку, а саме зобов'язати НКРЕКП прийняти мінімальні прайс-кепи і скасувати максимальні прайс-кепи, а також провести перевірку учасників ринку щодо маніпуляцій, запровадити плату за потужність, виділити кошти з резервного фонду для закупівлі вугілля з метою безперебійного проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 року", - йдеться у зверненні держкомпанії.
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