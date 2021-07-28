"Центренерго" просить кошти з резервного фонду на закупівлю вугілля

Про це повідомляє перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, оприлюднивши копію листа держкомпанії.



"У зв'язку з критичною ситуацією, яка склалася на ринку електричної енергії, "Центренерго" зіткнувя з масовою відмовою контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов'язання. Своєю чергою зниження надходжень коштів ускладнює підготовку до осінньо-зимового періоду. Через брак обігових коштів під загрозою своєчасне виконання ремонтної програми і накопичення достатніх запасів вугілля", - йдеться у зверненні.



Держкомпанія закликала РНБО, уряд і Міненерго втрутитися в ситуацію.



"Просимо вжити необхідних заходів для регулювання ринку, а саме зобов'язати НКРЕКП прийняти мінімальні прайс-кепи і скасувати максимальні прайс-кепи, а також провести перевірку учасників ринку щодо маніпуляцій, запровадити плату за потужність, виділити кошти з резервного фонду для закупівлі вугілля з метою безперебійного проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 року", - йдеться у зверненні держкомпанії.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb