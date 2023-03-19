Заяву оприлюднено на сайті УПЦ (МП).

"Фактично, на плечах монахів монастиря Української православної церкви очільник ПЦУ хоче зайти в Лавру і скористатися багаторічними їхніми трудами, присвоївши їх своїй структурі", - вважають у церкві Московського патріархату.

При цьому переходити до помісної Православної церкви України автори звернення відмовляються.

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Окрім того, у коментарі УПЦ (МП) погоджується зі словами речника Кремля Дмитра Пєскова щодо виселення ченців цієї релігійної конфесії з приміщень Києво-Печерської лаври.

"Виселення монахів з Лаври провокує росіян й далі "захищати православних", даючи їм все нові і нові аргументи задля виправдання своєї агресії проти України, як про це недавно заявив прессекретар російського президента Д. Пєсков, давши зрозуміти, що "виселення монахів з Лаври виправдовує цілі спецоперації". Тому коли Епіфаній заявляє, що "цю історичну подію ворог використовує, щоб розколоти українську єдність та посіяти непорозуміння між нами", то виникає питання хто насправді такими рішеннями і діями дає ворогу приводи для цього?", - зазначає відділ зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату.