Митрополит Епіфаній спростував інформацію про закриття монастиря в Лаврі

Про це повідомила пресслужба Православної церкви України.

"У зв’язку з подіями, пов’язаними зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, вважаю за необхідне дати пояснення щодо низки питань. В жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на церкву загалом та двократним закриттям монастиря зокрема – безпідставна маніпуляція", - ідеться у повідомленні.

За його словами, протягом тривалого часу церква та українська держава, і суспільство намагалися спонукати керівництво московського патріархату в Україні остаточно припинити підлеглість російському центру, який цілком перебуває під контролем кремлівської адміністрації та використовується як знаряддя гібридної агресії проти України.

"У відповідь всі побачили не лише спробу ввести в оману державу та суспільство декларуванням відокремлення від московського патріархату при фактичному збереженні підпорядкування йому”, - зазначив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ зокрема закликав братію Лаври "сприяти процесу звільнення від московського ярма".

"Ми маємо єдину православну віру та належимо до єдиної церкви Христової. Московська духовна влада в Україні є неканонічною, і всі бачать, як кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, але навпаки – місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців та подвижників минулого, місцем, яке духовно надихатиме наших співгромадян у ці важкі часи", - наголосив він.

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Водночас він зазначив, що як священноархімандрит засвідчує "свою повагу до справжніх побожних традицій життя Лаври, її богослужбових особливостей, до тих отців і братів, хто прийшов до цієї обителі заради подвигу і спасіння душі. До всіх, хто не поділяє ідеологію "русского міра" і ті викривлення, які вона вносить у церковне життя".

"Відкриваючи монастир у складі помісної церкви, наш Священний синод водночас звернувся до уряду з проханням надати у Лаврі приміщення для чернечого життя та богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоби чернече життя, можливість для щоденної молитви та богослужінь були належним чином забезпечені", - підкреслив Епіфаній.

Також предстоятель ПЦУ зазначив, що твердження, що нібито ситуація навколо Ларви є "тимчасовою" і невдовзі її знову закріплять за попередніми користувачами, не відповідають дійсному стану речей.

"Православна церква України є і буде, а юрисдикція московського патріархату в Україні не має ані канонічної, ані моральної перспективи. Сподіваюся, що невдовзі остаточну заборону Москві впливати на українське церковне життя буде підтверджено і державним законом", - наголосив предстоятель ПЦУ.

"Як священноархімандрит я засвідчую братії, що всі з вас, хто послідують вимогам канонів і Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви, – продовжать своє служіння в Лаврі. Всі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати для того, щоби захистити вас від залякувань з боку дотеперішнього очільника Лаври. Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знають традиції та життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю "русскому міру". Давня слов’янська мова, разом з сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври – ми знаємо, що для багатьох з вас це питання також є важливим", - заявив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також зазначив, що відкритий до діалогу і спілкування та співпраці.