УПЦ МП відреагувала на вимогу звільнити будівлі Києво-Печерської лаври
У п'ятницю, 10 березня, УПЦ МП відреагувала на вимогу звільнити будівлі Києво-Печерської лаври
Про це повідомили в facebook 10 березня.
"10 березня 2023 року стало відомо про лист керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" на адресу Києво-Печерської Лаври з вимогою виселитися з обителі до 29 березня. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт обителі", - йдеться у дописі.
У дописі додається, що "свій ультиматум чиновники Мінкульту пояснюють висновками Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні".
Також зазначається, що в листі жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено.
У пості повідомляється, що підставою для відселення монахів "є лише забаганка чиновників з Мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття".
- 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
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