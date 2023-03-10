УПЦ МП відреагувала на вимогу звільнити будівлі Києво-Печерської лаври

Про це повідомили в facebook 10 березня.

"10 березня 2023 року стало відомо про лист керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" на адресу Києво-Печерської Лаври з вимогою виселитися з обителі до 29 березня. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт обителі", - йдеться у дописі.

У дописі додається, що "свій ультиматум чиновники Мінкульту пояснюють висновками Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні".

Також зазначається, що в листі жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено.

У пості повідомляється, що підставою для відселення монахів "є лише забаганка чиновників з Мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття".