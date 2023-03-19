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Ченці Московського патріархату отримали інструкції на випадок примусового виселення з Лаври, - ЗМІ

19 березня, 2023 неділя
14:38
Суспільство Києво-Печерська Лавра

Серед ченців чоловічого монастиря УПЦ у Києво-Печерській Лаврі розповсюджують листівки-пам’ятки, як поводити себе на випадок примусового виселення з житлових приміщень

Про це повідомило видання Lb.ua.

Зокрема, автори листівок посилаються на статтю 47 Конституції України і право кожного громадянина на житло. А також можливість виселення зареєстрованих за місцем проживання осіб лише за рішення суду.

"У разі, якщо Ваше місце проживання зареєстровано в приміщенні, в якому Ви живете, примусове виселення може мати місце виключно на підставі рішення суду", - зазначено в документі.

Зазначається, що у разі якщо мешканців монастиря намагаються виселити чи не пропускають на територію проживання, за інструкцією, їм слід викликати поліцію, зателефонувати в Офіс генпрокурора, Кабмін, МВС, Мінкульт, Офіс президента, а також в ДБР, якщо "протиправні дії" вчиняють співробітники поліції. Також запросити журналістів і паралельно фільмувати усе, що відбувається. 

"Під час спілкування з тими, кому телефонуєте,  повідомляєте Ваше прізвище, ім’я, по батькові, місце, де Ви на даний час розташовуєтесь, викладаєте всю відому Вам інформацію про осіб, які перешкоджають дістатись власного житла і просите допомогти відновити ваше право на проживання", - рекомендують автори листівок.

  • 10 березня повідомлялося, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення. 
  • У п'ятницю, 10 березня, УПЦ МП відреагувала на вимогу звільнити будівлі Києво-Печерської лаври.
  • 18 березня митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своєму зверненні до братії Києво-Печерської Свято-Успенської лаври та громадськості заявив, що про закриття монастиря в Лаврі та припинення в ньому молитви не йдеться.
УПЦ МП
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