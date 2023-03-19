Ченці Московського патріархату отримали інструкції на випадок примусового виселення з Лаври, - ЗМІ
Серед ченців чоловічого монастиря УПЦ у Києво-Печерській Лаврі розповсюджують листівки-пам’ятки, як поводити себе на випадок примусового виселення з житлових приміщень
Про це повідомило видання Lb.ua.
Зокрема, автори листівок посилаються на статтю 47 Конституції України і право кожного громадянина на житло. А також можливість виселення зареєстрованих за місцем проживання осіб лише за рішення суду.
"У разі, якщо Ваше місце проживання зареєстровано в приміщенні, в якому Ви живете, примусове виселення може мати місце виключно на підставі рішення суду", - зазначено в документі.
Зазначається, що у разі якщо мешканців монастиря намагаються виселити чи не пропускають на територію проживання, за інструкцією, їм слід викликати поліцію, зателефонувати в Офіс генпрокурора, Кабмін, МВС, Мінкульт, Офіс президента, а також в ДБР, якщо "протиправні дії" вчиняють співробітники поліції. Також запросити журналістів і паралельно фільмувати усе, що відбувається.
"Під час спілкування з тими, кому телефонуєте, повідомляєте Ваше прізвище, ім’я, по батькові, місце, де Ви на даний час розташовуєтесь, викладаєте всю відому Вам інформацію про осіб, які перешкоджають дістатись власного житла і просите допомогти відновити ваше право на проживання", - рекомендують автори листівок.
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