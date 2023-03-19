Про це повідомило видання Lb.ua.

Зокрема, автори листівок посилаються на статтю 47 Конституції України і право кожного громадянина на житло. А також можливість виселення зареєстрованих за місцем проживання осіб лише за рішення суду.

"У разі, якщо Ваше місце проживання зареєстровано в приміщенні, в якому Ви живете, примусове виселення може мати місце виключно на підставі рішення суду", - зазначено в документі.

Зазначається, що у разі якщо мешканців монастиря намагаються виселити чи не пропускають на територію проживання, за інструкцією, їм слід викликати поліцію, зателефонувати в Офіс генпрокурора, Кабмін, МВС, Мінкульт, Офіс президента, а також в ДБР, якщо "протиправні дії" вчиняють співробітники поліції. Також запросити журналістів і паралельно фільмувати усе, що відбувається.

"Під час спілкування з тими, кому телефонуєте, повідомляєте Ваше прізвище, ім’я, по батькові, місце, де Ви на даний час розташовуєтесь, викладаєте всю відому Вам інформацію про осіб, які перешкоджають дістатись власного житла і просите допомогти відновити ваше право на проживання", - рекомендують автори листівок.