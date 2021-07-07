Цей етап пандемії коронавірусу все ще залишається небезпечним, - ВООЗ

Про це повідомляє УНІАН.



"Ми стикаємося з пандемією по двох коліях: ті країни, які відкривають економіку, змогли поставити пандемію під контроль... і країни, які не охопили вакцинацією населення і стикаються з хвилею госпіталізацій і летальних випадків. Ми досягли прогресу в контролі над пандемією, проте все ще залишається небезпечною теперішня фаза пандемії", - сказав Гебрейесус на засіданні ради міжнародного партнерства по боротьбі з пандемією ACT-Accelerator



За його словами, єдиним виходом із ситуації є поширення індивідуальних захисних засобів, тестів, лікувальних матеріалів і вакцин.



Напередодні представник ВООЗ Майкл Райан заявив, що приріст нових випадків коронавірусу в світі стабілізувався. Проте, за його словами, їхнє число велике саме по собі.

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