Цибулько: "Основним завданням влади є ліквідація будь-яких бізнесів, які не контролюються політичним керівництвом країни"

До такого резонансного висновку дійшов експерт Володимир Цибулько, коментуючи в Facebook абсурдні штрафні санкції в розмірі 325 млн грн, накладені Держпродспоживслужбою на "Нову пошту" в порушеннях чинного законодавства під вигаданим приводом.



На інцидент різко відреагував екс-віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, якого процитував Цибулько: "Приводом для перевірки стала скарга про пошкодження посилки на суму 500 грн. Перевіряючі запросили установчу і фінансову документацію компанії у керівника відділення. Не будучи уповноваженою особою, керівник відділення логічно запропонував ревізорам звернутися до керівництва "Нової пошти", як того і вимагає закон. Однак особи Держпродспоживслужби (очолювані Владиславою Магалецькою, - прим.ред.) Розцінили ці дії як створення перешкод для проведення перевірки і виписали максимальний штраф в розмірі 10% від вартості реалізованих послуг за попередній календарний місяць. Сума штрафу склала 325 851 634, 8 грн! Тепер компанія повинна заплатити ці немислимі гроші протягом 15 днів. В іншому випадку рахунки компанії будуть арештовані і вся сума боргу автоматично списана. Це загрожує фактичною зупинкою діяльності стратегічного оператора поштового зв'язку України".



Володимир Цибулько солідарний з Розенко в тому, що влада заради латання бюджетних дірок, утворених в результаті некомпетентної економічної діяльністі, спочатку зважилася на тотальне пограбування населення, а потім Зеленський увійшов у смак.



"Після масового грабунку фізичних представників чиновники Зеленського вирішили пограбувати ще й великй бізнес під смішними приводами. Масове списання грошей в рахунок погашення боргів з рахунків населення так сподобалося, що вони почали шукати приводи для штрафів в абсолютно непристойних обсягах, непорівнянних з будь-якими, а особливо - надуманими порушеннями. З початком пограбування системних компаній, великих роботодавців, стає зрозуміло, що основним завданням Зеленського є ліквідація бізнесу, що не залежить від політичного керівництва країни. Це путінізм чистої води. Але ж Україна - не Росія, як відомо, і державний капіталізм тут точно не пройде", - переконаний Цибулько.



Експерти дивуються, в тому числі, і політичної короткозорості команди ЗЕ, яка може привести до ще більших бюджетних дірок і остаточної втрати міжнародного інвестиційного іміджу України.



"У "Новій пошті" навряд чи погодяться з настільки абсурдним рішенням влади і напевно оскаржать його в судовому порядку. Сума настільки величезна, що якщо українські суди приймуть неправове рішення, компанія звернеться в міжнародні судові інстанції. Як би там не було, сам прецедент є дуже тривожним сигналом для всіх суб'єктів економічної діяльності в Україні", - підсумував політичний експерт.