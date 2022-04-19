Цієї доби знищено 1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети ворога, - Повітряні Сили ЗСУ
Командування Повітряних сил відзвітувало за проведену роботу із знищення російських окупантів у небі 18 квітня
Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"За добу 18 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів: 1 літак (винищувач Су-30); 4 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах", - зазначають військові.
- Штаб ООС повідомив, що на Донбасі за добу збили винищувач Су-30, безпілотник "Орлан" і 10 танків окупанта.
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