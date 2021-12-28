Цифра з шістьма нулями і більше 10 млн євро: у СК "Дніпро-1" назвали ціну за героя Євро-2020 Довбика
Президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза заявив, що вимагає за свого форварда Артема Довбика більше ніж 10 млн євро.
Про це повідомляє fanday.net.
За словами Берези, Артем Довбик не збирається грати ні в "Шахтарі", ні в "Динамо".
"Достойні у фінансовому плані пропозиції ми готові розглядати. Довбик має чітко розуміти, який клуб та чемпіонат йому підходить. Сьогодні він знає собі ціну. По-перше, це має бути цифра з шістьма нулями і більше 10 млн євро. За меншу суму навіть розмови не буде. Його позиція категорична. "Шахтар" і "Динамо" не цікавлять Довбика. Він сам про це говорив", – сказав президент "Дніпра-1" Юрій Береза.
У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 1,8 млн євро.
У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.
- 21 грудня повідомлялося, що "Дніпро-1" вимагає у "Динамо" за форварда збірної України Артема Довбика 12-15 млн євро.
- 25 грудня Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
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