Цифра з шістьма нулями і більше 10 млн євро: у СК "Дніпро-1" назвали ціну за героя Євро-2020 Довбика

Про це повідомляє fanday.net.



За словами Берези, Артем Довбик не збирається грати ні в "Шахтарі", ні в "Динамо".



"Достойні у фінансовому плані пропозиції ми готові розглядати. Довбик має чітко розуміти, який клуб та чемпіонат йому підходить. Сьогодні він знає собі ціну. По-перше, це має бути цифра з шістьма нулями і більше 10 млн євро. За меншу суму навіть розмови не буде. Його позиція категорична. "Шахтар" і "Динамо" не цікавлять Довбика. Він сам про це говорив", – сказав президент "Дніпра-1" Юрій Береза.

У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 1,8 млн євро.

У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.