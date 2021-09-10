Цікавить, чи можемо предметно зустрітися з Путіним, - Зеленський

Про це Зеленський заявив в ході YES Brainstorming, передає Цензор.НЕТ.



"Не вистачає часу думати про нього (Путіна. - ред.). Нехай його країна і він не ображаються. Мене більше цікавить, чи можемо предметно зустрітися. Не декларативно, як він це робить з деякими державами. А дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в Нормандському форматі ", - сказав глава держави.



Він додав, що і перша зустріч з Путіним мала перші результати, "більше ста людей після тієї зустрічі ми повернули додому, сто щасливих сімей".



За словами Зеленського, Росія на сьогоднішній день не бачить сенсу вирішити питання війни на Донбасі.



"Це вже мої внутрішні проблеми, як я повинен зробити, що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни. Тому що фразами, залякуваннями, криками, погрозами нічого ми не досягнемо. Мені потрібен просто результат. результат я вимірюю в людях", - додав Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в РФ".