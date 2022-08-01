Цілеспрямоване вбивство. Генпрокурор про загибель Олексія Вадатурського

Про це заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Наразі дійсно одна із версій – це цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини. Це одна з версій, яка зараз опрацьовується. Вже призначені декілька експертиз, були опитані понад 50 свідків", – сказав генпрокурор.

Він також пообіцяв невідкладно інформувати суспільство про перебіг розслідування, однак застеріг, що робитиме це "з умовами того, аби це не зашкодило подальшому розслідуванню".

Довідково. Олексій Опанасович Вадатурський (нар. 8 вересня 1947, с. Бендзари, Балтський район, Одеська область) — український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства "НІБУЛОН", віцепрезидент Української зернової асоціації (з лютого 2005).

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів, Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

31 липня через обстріл Миколаєва загинув один з найбагатших бізнесменів України Олексій Вадатурський.