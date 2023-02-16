Цілком імовірно з 22 по 24 лютого посилення терору з боку ворога, - Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Наталія Гуменюк дала коментар щодо імовірності завдання ворогом масованого ракетного удару 24 лютого.

"Розраховуючи тактику ворога, ми можемо спрогнозувати, що цілком ймовірно з 22 по 24 лютого, коли у Росії відповідні події мають сакральне значення на вищому державному рівні, ці дні можуть супроводжуватися такими способами терору, які противник застосовує протягом цього повномасштабного вторгнення. Тобто ворог ці способи терору використовує як супровід своїх подій або реагування на об'єднання світової спільноти проти їхньої діяльності", - зауважила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь".