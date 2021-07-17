Цими вихідними у Зарваниці пройде всеукраїнська проща
17-18 липня відбувається загальнонаціональна проща до Зарваниці
Загальнонаціональна проща до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої щороку відбувається в неділю після свята Верховних апостолів Петра і Павла, зазначає Еспресо.TV.
"Десятки тисяч вірних із різних куточків України і світу вирушають у паломництво, щоб випросити духовних благодатей", - каже з цього приводу Департамент інформації УГКЦ.
Минулого року, у зв'язку з пандемію коронавірусу, в УГКЦ були змушені скасувати всі велелюдні прощі. Тому проща до Зарваниці у 2020 році відбулася онлайн.
Цього ж року Зарваниця знову приймає усіх прочан.
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