Цими вихідними у Зарваниці пройде всеукраїнська проща

Загальнонаціональна проща до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої щороку відбувається в неділю після свята Верховних апостолів Петра і Павла, зазначає Еспресо.TV.



"Десятки тисяч вірних із різних куточків України і світу вирушають у паломництво, щоб випросити духовних благодатей", - каже з цього приводу Департамент інформації УГКЦ.

Минулого року, у зв'язку з пандемію коронавірусу, в УГКЦ були змушені скасувати всі велелюдні прощі. Тому проща до Зарваниці у 2020 році відбулася онлайн.



Цього ж року Зарваниця знову приймає усіх прочан.









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