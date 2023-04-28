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Цими вихідними Україну охоплять заморозки, у більшості регіонах пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко

28 квітня, 2023 п'ятниця
14:23
Суспільство заморозки

У ніч на 29 квітня в Україні прогнозують заморозки, у більшості регіонах пройдуть дощі, також опади очікуються і в неділю, 30 квітня

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Найближчої ночі заморозки охоплять значну частину територію України.

У західних областях навіть будуть у повітрі, а на решті території переважно на ґрунті.

Завдяки теплішому повітрю та хмарам у східних областях, Запоріжжі, Криму та на Дніпропетровщині заморозки будуть мінімальні, або взагалі відсутні.

Протягом дня суботи максимальна температура повітря становитиме +11...+16 °C, на Луганщині +17...+20 °C.

Уздовж смуги Харків-Полтава-Дніпро-Запоріжжя-Миколаїв-Херсон увірветься холодніше повітря. У цій зоні очікується лише +9...+12 °C.

У східній частині вихідними очікується рвучкий, часом до штормових поривів, вітер північно-західного напрямку.

Дощі пройдуть завтра на сході, місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одещини. На решті територій суха погода.

У неділю, 30 квітня, дощі затримаються на сході, у центральних областях, на півдні, приєднаються ще західні області. А ось на півночі в неділю буде без опадів.

У Києві в суботу та неділю опадів не передбачається.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 °C. А ось ночі будуть холодними, +2...+5 °C, місцями навіть можливі заморозки.

30 квітня може побільшати хмар.  

  • З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря. 
  • 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).  
  • За добу 5 квітня у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року. 
  • Синоптик Наталка Діденко пояснила причини полярного сяйва в Україні. 
  • У ДСНС звітували, що станом на 27 квітня підтопленими залишаються 98 будинків і 704 господарства у восьми областях України.
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