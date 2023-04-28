Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Найближчої ночі заморозки охоплять значну частину територію України.

У західних областях навіть будуть у повітрі, а на решті території переважно на ґрунті.

Завдяки теплішому повітрю та хмарам у східних областях, Запоріжжі, Криму та на Дніпропетровщині заморозки будуть мінімальні, або взагалі відсутні.

Протягом дня суботи максимальна температура повітря становитиме +11...+16 °C, на Луганщині +17...+20 °C.

Уздовж смуги Харків-Полтава-Дніпро-Запоріжжя-Миколаїв-Херсон увірветься холодніше повітря. У цій зоні очікується лише +9...+12 °C.

У східній частині вихідними очікується рвучкий, часом до штормових поривів, вітер північно-західного напрямку.

Дощі пройдуть завтра на сході, місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одещини. На решті територій суха погода.

У неділю, 30 квітня, дощі затримаються на сході, у центральних областях, на півдні, приєднаються ще західні області. А ось на півночі в неділю буде без опадів.

У Києві в суботу та неділю опадів не передбачається.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 °C. А ось ночі будуть холодними, +2...+5 °C, місцями навіть можливі заморозки.

30 квітня може побільшати хмар.