Цими вихідними Україну охоплять заморозки, у більшості регіонах пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
У ніч на 29 квітня в Україні прогнозують заморозки, у більшості регіонах пройдуть дощі, також опади очікуються і в неділю, 30 квітня
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Найближчої ночі заморозки охоплять значну частину територію України.
У західних областях навіть будуть у повітрі, а на решті території переважно на ґрунті.
Завдяки теплішому повітрю та хмарам у східних областях, Запоріжжі, Криму та на Дніпропетровщині заморозки будуть мінімальні, або взагалі відсутні.
Протягом дня суботи максимальна температура повітря становитиме +11...+16 °C, на Луганщині +17...+20 °C.
Уздовж смуги Харків-Полтава-Дніпро-Запоріжжя-Миколаїв-Херсон увірветься холодніше повітря. У цій зоні очікується лише +9...+12 °C.
У східній частині вихідними очікується рвучкий, часом до штормових поривів, вітер північно-західного напрямку.
Дощі пройдуть завтра на сході, місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одещини. На решті територій суха погода.
У неділю, 30 квітня, дощі затримаються на сході, у центральних областях, на півдні, приєднаються ще західні області. А ось на півночі в неділю буде без опадів.
У Києві в суботу та неділю опадів не передбачається.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 °C. А ось ночі будуть холодними, +2...+5 °C, місцями навіть можливі заморозки.
30 квітня може побільшати хмар.
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