Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Підняття рівня води триває в річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Полтавській, Черкаській і Чернігівській областях.

"За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Залишаються підтопленими 704 дворогосподарства (Чернігівська - 448, Черкаська - 123, Дніпропетровська - 52, Полтавська - 35, Кіровоградська - 25, Волинська - 14 та Київська - 7) та 98 будинків (Черкаська - 39, Дніпропетровська - 32, Кіровоградська - 25, Чернігівська - 2)", - наголосили в ДСНС.

У Волинській, Рівненській і Черкаській областях залишаються підтопленими. На Чернігівщині порушене транспортне сполучення з 32 населеними пунктами.

"Усього за добу підрозділами ДСНС: перевезено 234 людей (з початку робіт - 4178), доставлено 60 кг продуктів (з початку робіт - 6142 кг.) та 20 л води (з початку робіт - 25 768 л), відкачано води 1992 м куб. (з початку робіт - 56 327 м куб.). До проведення робіт залучено 54 людей і 34 од. техніки (з початку робіт - 1430 людей і 655 од. техніки). Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС", - додали в пресслужбі.