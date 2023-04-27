В Україні підтоплено 704 господарства й 98 будинків
Станом на 27 квітня підтопленими залишаються 98 будинків і 704 господарства у восьми областях України
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Підняття рівня води триває в річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Полтавській, Черкаській і Чернігівській областях.
"За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Залишаються підтопленими 704 дворогосподарства (Чернігівська - 448, Черкаська - 123, Дніпропетровська - 52, Полтавська - 35, Кіровоградська - 25, Волинська - 14 та Київська - 7) та 98 будинків (Черкаська - 39, Дніпропетровська - 32, Кіровоградська - 25, Чернігівська - 2)", - наголосили в ДСНС.
У Волинській, Рівненській і Черкаській областях залишаються підтопленими. На Чернігівщині порушене транспортне сполучення з 32 населеними пунктами.
"Усього за добу підрозділами ДСНС: перевезено 234 людей (з початку робіт - 4178), доставлено 60 кг продуктів (з початку робіт - 6142 кг.) та 20 л води (з початку робіт - 25 768 л), відкачано води 1992 м куб. (з початку робіт - 56 327 м куб.). До проведення робіт залучено 54 людей і 34 од. техніки (з початку робіт - 1430 людей і 655 од. техніки). Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС", - додали в пресслужбі.
- 26 квітня рівень води в Дніпрі біля Києва зріс на 9 см.
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