Цими вихідними в Україні можна буде побачити метеорний дощ
Найвідоміший метеорний потік Персеїди досягне свого піка цими вихідними, а саме у ніч з 12 на 13 серпня
Про це інформує ScienceAlert.
Персеїди - це метеорний потік, який часто визнають найкращим через його швидкість й теплі ночі, ідеальні для спостереження. Його краще видно з Північної півкулі. Цього року Місяць буде у фазі серпа, що спадає, тому не перешкоджатиме бачити навіть слабкі метеори, на відміну від торішнього, коли потік сходився з повним місяцем.
Метеоритний дощ названий за сузір’ям, з якого вони походять. Метеори утворюються, коли Земля проходить через найгустіші частинки залишків комети Свіфта – Туттля. Вони видно як випромінювання з точки в сузір’ї Персея, і кожен метеор має однакову орбіту.
Пряма трансляція розпочнеться 13 серпня о 04:30.
- Також у серпня 2019 року українці спостерігали за зорепадом Персеїд.
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