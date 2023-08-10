Цими вихідними в Україні можна буде побачити метеорний дощ

Про це інформує ScienceAlert.

Персеїди - це метеорний потік, який часто визнають найкращим через його швидкість й теплі ночі, ідеальні для спостереження. Його краще видно з Північної півкулі. Цього року Місяць буде у фазі серпа, що спадає, тому не перешкоджатиме бачити навіть слабкі метеори, на відміну від торішнього, коли потік сходився з повним місяцем.

Метеоритний дощ названий за сузір’ям, з якого вони походять. Метеори утворюються, коли Земля проходить через найгустіші частинки залишків комети Свіфта – Туттля. Вони видно як випромінювання з точки в сузір’ї Персея, і кожен метеор має однакову орбіту.

Пряма трансляція розпочнеться 13 серпня о 04:30.