Ціна на каву сягнула максимуму за останні 10 років
Світові ціни на каву за останні 10 років сягнули максимуму, експерти кажуть, що подорожчання триватиме до 2023 року
Про це повідомляє CNBC.
На Нью-Йоркській фондовій біржі ціна за фунт кави (0, 45 кг) сягнула позначки $2,46. Це стало максимальним показником із 2011 року, коли ціна на цей товар перевищила $3 за фунт.
Водночас контрольна ціна, яку встановила Міжнародна асоціація кави - $2,07 за фунт, що на 85% більше у порівнянні з тим самим періодом минулого року.
Фахівці відзначають, що зростання цін на каву пов'язане із погодними умовами у Бразилії: морози вразили деякі площі, де вирощують каву, а також певний час був період посухи. Тому ситуація зі збиранням урожаю у 2022 році нестабільна.
На вартість напою значно вплинув і той факт, що виробляють і обсмажують кавові зерна у різних країнах. Крім того, є певні проблеми із постачанням з деяких країн у зв’язку з пандемією COVID-19 чи нестабільною політичною ситуацією.
Фахівці відзначають, що знадобиться приблизно два роки, щоб стабілізувати ціну на каву.
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