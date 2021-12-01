Ціна на каву сягнула максимуму за останні 10 років

Про це повідомляє CNBC.

На Нью-Йоркській фондовій біржі ціна за фунт кави (0, 45 кг) сягнула позначки $2,46. Це стало максимальним показником із 2011 року, коли ціна на цей товар перевищила $3 за фунт.

Водночас контрольна ціна, яку встановила Міжнародна асоціація кави - $2,07 за фунт, що на 85% більше у порівнянні з тим самим періодом минулого року.

Фахівці відзначають, що зростання цін на каву пов'язане із погодними умовами у Бразилії: морози вразили деякі площі, де вирощують каву, а також певний час був період посухи. Тому ситуація зі збиранням урожаю у 2022 році нестабільна.

На вартість напою значно вплинув і той факт, що виробляють і обсмажують кавові зерна у різних країнах. Крім того, є певні проблеми із постачанням з деяких країн у зв’язку з пандемією COVID-19 чи нестабільною політичною ситуацією.

Фахівці відзначають, що знадобиться приблизно два роки, щоб стабілізувати ціну на каву.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb