Ціни на газ у Європі знизились до рівня осені 2021 року

Про це пише Bloomberg.

"Ринки газу в цьому році заспокоюються після бурхливого 2021 року, коли ціни на енергоносії підскочили до рекордних позначок і завдали удару по економіці в усьому світі. У Європі з'явився певний оптимізм щодо того, що найгірше може бути позаду, оскільки інфляція починає знижуватися, а побоювання рецесії відступають.

Тривалий період м'якої погоди був основним фактором, що сприяв цьому. Хоча цього тижня очікується похолодання, воно, швидше за все, буде коротким і не настільки сильним, щоб вплинути на запаси газу, які майже не постраждали за останній місяць, оскільки попит залишається стриманим, а імпорт СПГ – високим", - пише агентство.

Базові ф'ючерси впали на 9% в понеділок, довівши падіння в цьому році до 22%.

"Інші важливі чинники – млявий попит на СПГ у Китаї, через який газовози з поставкою в лютому-березні переспрямовують у Європу, та високе виробництво на вітряних електростанціях Німеччини і Великої Британії. На зміну панічній ситуації минулого року прийшла впевненість в тому, що Європа переживе цю зиму без проблем з постачанням", - заявили в Energi Danmark.

Проте експерти попереджають, що криза, яка була спровокована глибоким скороченням поставок газу Росією після вторгнення в Україну, ще далека від завершення.

Європі "пощастило" з погодою, а поставки залишаються вразливими до геополітичних подій, заявив голова Iberdrola SA Ігнасіо Санчес Галан. Ціни на газ, можливо, і знизилися, але все ще майже вдвічі перевищують середній п'ятирічний показник для цієї пори року.

Нагадаємо, на початку 2023 року транзит російського газу через територію Україні впав: зниження на 16% пов'язують із м'якою погодою в Європі та наявністю альтернативних джерел.

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