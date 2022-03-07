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Головна ціни на нафту Ціни на нафту підскочили до 14-річного максимуму

Ціни на нафту підскочили до 14-річного максимуму

7 березня, 2022 понедiлок
08:56

На фоні обговорень введення нафтового ембарго для Росії, світові ціни на нафту різко піднялись

Зараз ціни на нафту є найвищими починаючи з 2008 року, передає агентство "Reuters".

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10,6% до 130,72 долара за барель, в той час як нафта марки WTI подорожчала на 9%, до 126,09 долара.

У перші кілька хвилин торгів у понеділок обидві підскочили до найвищого рівня з липня 2008 року: Brent - 139,13 долара, а WTI - 130,50 долара.

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