Ціни на нафту підскочили до 14-річного максимуму
На фоні обговорень введення нафтового ембарго для Росії, світові ціни на нафту різко піднялись
Зараз ціни на нафту є найвищими починаючи з 2008 року, передає агентство "Reuters".
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10,6% до 130,72 долара за барель, в той час як нафта марки WTI подорожчала на 9%, до 126,09 долара.
У перші кілька хвилин торгів у понеділок обидві підскочили до найвищого рівня з липня 2008 року: Brent - 139,13 долара, а WTI - 130,50 долара.
- Нагадаємо, 3 березня, група американських сенаторів підготувала законопроект про заборону імпорту російської нафти.
- Соцопитування свідчать, що більшість американців підтримують ембарго, навіть розуміючи, що це спричинить подорожчання пального.
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