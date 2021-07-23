Цивільного поранили під час обстрілу Мар'їнки, - поліція
У прифронтовій Мар'їнці місцевий житель отримав поранення під час обстрілу
Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.
До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 52-річного мешканця з осколковими пораненнями тіла.
Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік отримав 23 липня, на подвір’ї власного дому у Мар’їнці. Попередньо, через вибух невідомого предмета під час обстрілу.
Всі обставинивстановлюються.
За фактом відкрита справа за ч.1 ст.438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).
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