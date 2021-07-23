Цивільного поранили під час обстрілу Мар'їнки, - поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 52-річного мешканця з осколковими пораненнями тіла.

Поліцейські встановили, що ушкодження чоловік отримав 23 липня, на подвір’ї власного дому у Мар’їнці. Попередньо, через вибух невідомого предмета під час обстрілу.

Всі обставинивстановлюються.

За фактом відкрита справа за ч.1 ст.438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).