Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Повідомляється, що у фейкових публікаціях йдеться про евакуацію всього персоналу та пацієнтів міської лікарні №2 у місті Дніпро.

За легендою рашистів, згодом у цей медичний заклад масово заносили ящики з вибухівкою.

"Подібні провокації звучать особливо різко після влучання російської ракети в багатоповерхівку Дніпра", - наголосили в пресслужбі.

Саме завдяки публікації фейкових заяв про можливі вибухи російські загарбники готують для себе так зване інформаційне алібі, аби приховувати майбутні злочини в України, а також загострити панічні настрої населення.

Раніше Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 17 січня.

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