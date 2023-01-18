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Головна війна з Росією ЦПД: Роспропаганда поширює фейки про нібито підготовку вибуху в лікарні Дніпра

ЦПД: Роспропаганда поширює фейки про нібито підготовку вибуху в лікарні Дніпра

18 січня, 2023 середа
15:26
війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації виявив нову дезінформацію російських пропагандистів про нібито підготовку вибуху в медичному закладі в місті Дніпро

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Повідомляється, що у фейкових публікаціях йдеться про евакуацію всього персоналу та пацієнтів міської лікарні №2 у місті Дніпро.

За легендою рашистів, згодом у цей медичний заклад масово заносили ящики з вибухівкою.

"Подібні провокації звучать особливо різко після влучання російської ракети в багатоповерхівку Дніпра", - наголосили в пресслужбі.

Саме завдяки публікації фейкових заяв про можливі вибухи російські загарбники готують для себе так зване інформаційне алібі, аби приховувати майбутні злочини в України, а також загострити панічні настрої населення.

  • Раніше Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 17 січня. 

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Медицина
Дніпро
РНБО
російська армія
Здоров'я
окупанти
фейк
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