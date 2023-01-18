ЦПД: Роспропаганда поширює фейки про нібито підготовку вибуху в лікарні Дніпра
Центр протидії дезінформації виявив нову дезінформацію російських пропагандистів про нібито підготовку вибуху в медичному закладі в місті Дніпро
Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Повідомляється, що у фейкових публікаціях йдеться про евакуацію всього персоналу та пацієнтів міської лікарні №2 у місті Дніпро.
За легендою рашистів, згодом у цей медичний заклад масово заносили ящики з вибухівкою.
"Подібні провокації звучать особливо різко після влучання російської ракети в багатоповерхівку Дніпра", - наголосили в пресслужбі.
Саме завдяки публікації фейкових заяв про можливі вибухи російські загарбники готують для себе так зване інформаційне алібі, аби приховувати майбутні злочини в України, а також загострити панічні настрої населення.
- Раніше Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 17 січня.
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