Цуренко перемогла російську тенісистку в 1/8 фіналу турніру в Словенії
Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла росіянку Катерину Александрову у другому колі турніру WTA 250 в Словенії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Цуренко та Александрової тривав 2 години і 29 хвилин. Українка 1 раз здійснила подачу навиліт, допустила 8 подвійних помилок і реалізувала 5 з 13 брейкпойнтів.
У рейтингу WTA українка займає 92 позицію, а росіянка - 24.
В 1/4 фіналу турніру Леся Цуренко зіграє з переможницею зустрічі Тереза Мартінцова - Олена Рибакіна.
WTA Zavarovalnica Sava Portoroz
Одиночний розряд. Друге коло
14 вересня
Порторож, Словенія
Леся Цуренко (Україна) - Катерина Александрова - 7:5, 7:6
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе