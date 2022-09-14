Цуренко перемогла російську тенісистку в 1/8 фіналу турніру в Словенії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Цуренко та Александрової тривав 2 години і 29 хвилин. Українка 1 раз здійснила подачу навиліт, допустила 8 подвійних помилок і реалізувала 5 з 13 брейкпойнтів.

У рейтингу WTA українка займає 92 позицію, а росіянка - 24.

В 1/4 фіналу турніру Леся Цуренко зіграє з переможницею зустрічі Тереза Мартінцова - Олена Рибакіна.

WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Одиночний розряд. Друге коло

14 вересня

Порторож, Словенія

Леся Цуренко (Україна) - Катерина Александрова - 7:5, 7:6

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