Ця війна перетворилась на бійню. В Офісі генпрокурора повідомили про 13 тис. проваджень щодо воєнних злочинів Росії
Станом на 23 травня розслідуються близько 13 тисяч справ про ймовірні воєнні злочини РФ
Про це повідомляє The Guardian, з посиланням на слова очільниці Офісу Генпрокурора Ірини Венедіктової час відкриття виставки Russia War Crimes House.
Вона зазначила, що наразі є список із приблизно 600 осіб, які можуть бути причетні до воєнних злочинів. Підозри оголошено уже 49 російським солдатам.
"Все свідчить про те, що російська військово-політична еліта беззастережно повернулася до жорстокої військової тактики насильства… Особливо це проявляється на територіях, що опинилися на передовій війни, яка практично перетворилася на бійню", - додала Ірина Венедіктова.
- Відзначимо, що напередодні Солом'янський районний суд Києва виніс перший вирок щодо воєнного злочину військових РФ в Україні – до довічного ув'язнення засуджено російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна за вбивство мирного жителя на Сумщині.
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