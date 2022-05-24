Про це повідомляє The Guardian, з посиланням на слова очільниці Офісу Генпрокурора Ірини Венедіктової час відкриття виставки Russia War Crimes House.

Вона зазначила, що наразі є список із приблизно 600 осіб, які можуть бути причетні до воєнних злочинів. Підозри оголошено уже 49 російським солдатам.

"Все свідчить про те, що російська військово-політична еліта беззастережно повернулася до жорстокої військової тактики насильства… Особливо це проявляється на територіях, що опинилися на передовій війни, яка практично перетворилася на бійню", - додала Ірина Венедіктова.

Відзначимо, що напередодні Солом'янський районний суд Києва виніс перший вирок щодо воєнного злочину військових РФ в Україні – до довічного ув'язнення засуджено російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна за вбивство мирного жителя на Сумщині.

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