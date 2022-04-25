Ця війна стала по-справжньому народною для України і показала, що українська ідея однаково сильна по всій країні, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.



Зеленський зазначив, що за 2 місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Героя України присвоєно 142 нашим захисникам.



"Українці й українки проявили по-справжньому масову готовність захищати державу. Будь-якого віку, будь-якого майнового стану, будь-якої освіти - українці й українки однаково стали на захист держави.

Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території - від сходу до заходу, від півночі до півдня - українська ідея однаково сильна, однаково всенародна", - заявив президент.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb