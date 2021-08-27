Туман і дощі: в Україні оголосили штормове попередження

Про це передає пресслужба ДСНС.

В Україні оголосили штормове попередження.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 28 серпня вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значний дощ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі та вранці 28 серпня на Закарпатті, Прикарпатті, у східних та північно-східних областях туман, видимість 200-500 м.

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