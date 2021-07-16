Тупицькому оголосили про підозру у втручанні в систему Держказначейства

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Встановлено, що Тупицький з головним бухгалтером цього суду незаконно втрутились в роботу системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби при підписанні документів, в результаті чого було спотворено інформацію.



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За даними слідства, він після відсторонення від посади, передав власний ключ електронного підпису та пароль бухгалтеру і надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та підписання документів в системі.



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Таким чином було підписано понад 200 доручень та фінансових документів.