Тупицькому оголосили про підозру у втручанні в систему Держказначейства
Ексголві КСУ Олександру Тупицькому повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Встановлено, що Тупицький з головним бухгалтером цього суду незаконно втрутились в роботу системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби при підписанні документів, в результаті чого було спотворено інформацію.
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За даними слідства, він після відсторонення від посади, передав власний ключ електронного підпису та пароль бухгалтеру і надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та підписання документів в системі.
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Таким чином було підписано понад 200 доручень та фінансових документів.
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