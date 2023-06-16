Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна політика Туреччина призначила нового посла в Україні

Туреччина призначила нового посла в Україні

16 червня, 2023 п'ятниця
18:54
політика Туреччина . Посольство в Україні в Києві

Міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового надзвичайного та повноважного посла в Україні - Мустафу Левента Білгена

Про це пише Anadolu Agency.

"Мустафа Левент Білген призначено послом у Києві", - йдеться у повідомленні.

Також було призначено нових послів у Парижі, Варшаві, Асунсьйоні, Мадриді, Москві та інших країнах.

Довідка. 

Посол Мустафа Левент Білген приєднався до Міністерства закордонних справ у 1995 році й займав різні посади. Він був особистим радником Тахсіна Буркуоглу, Генерального секретаря Ради національної безпеки, з 2007 по 2009 рік.

Також він був засновником та генеральним консулом в Торонто з 2009 по 2011 рік, а потім консулом-генералом в Нью-Йорку з 2011 по 2014 рік. Він був послом в Абу-Дабі з 12 грудня 2014 по 1 жовтня 2016 року. З 2017 року він працює консультантом у Міністерстві закордонних справ. З 2018 по 2019 рік він був радником комітету з питань закордонних справ парламенту.

  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган уважає, що підрив Каховської ГЕС, який стався 6 червня, Україна має розслідувати разом із росіянами.
Україна
Туреччина
Читайте також:
вибори днр
15 червня, 2023 четвер
Росія призначила "вибори" на тимчасово окупованих територіях України
окупанти
14 червня, 2023 середа
У Пологах окупанти перевдягаються у цивільне і кидають блокпости, в місті поменшало військової техніки, - мер
Угорщина
16 червня, 2023 п'ятниця
"Росія маніпулює урядом": в Угорщині виник скандал через ініційоване РПЦ звільнення українських полонених
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
16 червня
20:04
OPINION
Володимир Єрмоленко
Пекло — це відсутність інших
20:02
Огляд
Персональний водій
Другу "Евакуацію" чи "Флеша": що подивитися на вихідних
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 478-го дня війни: Німеччина передасть ЗСУ ракети для Patriot, а Байден підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою 
19:50
Бельгія
Бельгія передасть Україні бронетехніку в межах 15-го пакету допомоги
19:32
Оновлено
Президент ПАР Сиріл Рамафоса в Києві
"Говорили про шлях досягнення миру без жодного російського шантажу й обману": Зеленський зустрівся з делегацією країн Африки
19:17
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсон
Росія обстрілює Херсонщину впродовж дня: поранено 25 людей, двоє загинули
19:14
Інфографіка
Збірна України
Відбір на Євро-2024: який вигляд має таблиця нашої групи перед матчем Північна Македонія - Україна
19:05
Ексклюзив
Київ
Питань про призначення голів райрад у Києві не виникало б, якби реформа децентралізації у столиці була завершена, - депутат Київради Васильчук
19:00
Огляд
Сергій Ребров та Валерій Бондар (ліворуч)
Перший матч Реброва у збірній, Павелко в СІЗО та результати стикових поєдинків УПЛ: огляд новин українського спорту за тиждень
18:59
У Великих Копанях на Херсонщині окупанти перетворили спортзал школи на катівню, - Генштаб
18:56
Оновлено
Миколаїв. Підтоплення
На території Херсонщини залишаються підтопленими 28 населених пунктів
18:52
OPINION
Мирослав Гай
Заява про усунення Залужного з посади має ознаки державної зради
18:12
Ентоні Блінкен
США оголосили про додаткову гуманітарну допомогу Україні на $205 млн
18:11
Буча
На колишніх позиціях росіян під Києвом детонують залишені снаряди
18:06
OPINION
Євстратій Зоря
Забороною УПЦ МП має зайнятися держава
17:57
путін
Путін заявив, що РФ доставила частину ядерних зарядів до Білорусі
17:50
Каховська ГЕС, підтоплення
На півдні України у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти через підрив Каховської ГЕС, - Ткаченко
17:49
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи "з’їсть" Зеленський Кличка?
17:48
Міністерство оборони
Антикорупційна рада при Міноборони заявляє про медійний тиск на її представників - залучили Шарія і Рабіновича
17:45
Джо Байден
Байден підтримує вступ України до НАТО без ПДЧ, – CNN
17:27
Сиріл Рамафоса
"На борту літака були небезпечні вантажі": МЗС Польщі про затримання делегації ПАР в аеропорту Варшави
17:24
Ексклюзив
Юрій Костенко
Головна проблема на ЗАЕС виникне в разі підриву насосів, які забезпечують охолодження, - ексміністр ядерної безпеки Костенко
17:16
Сергій Ребров та Віталій Миколенко (праворуч)
Північна Македонія - Україна: букмекери дали прогноз на перший офіційний матч Реброва
17:11
будиночок Поліни Райко
У будинку-музеї Поліни Райко в Олешках збереглося до 40% фресок, більшість внутрішніх стін осипалося
17:02
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Шевченко висловився про перспективи Мудрика в "Челсі"
16:53
Ексклюзив
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Головним викликом для української ППО залишається знайти найдешевший спосіб збивати "шахеди", - головред Defense Express Катков
16:47
Дмитро Фірташ
Суд в Австрії відмовив у екстрадиції до США Фірташа, справу переглянуть
16:38
ЗАЕС
Зеленський заявив, що РФ хоче підірвати ЗАЕС, щоб світ змусив Україну зупинити війну
16:35
Jas 39 Gripen
Швеція навчатиме українських пілотів керувати винищувачами Jas 39 Gripen
16:21
Парад ганьби. Путін
Путін вводить хімічні війська для провокації на заводі "Кримський титан", - партизани
16:21
Закупили неякісної амуніції для ЗСУ на понад 1 млрд грн: ексзаступнику міністра оборони та пособнику оголосили підозри
16:15
Ексклюзив
Судилище над захисниками Маріуполя
Це не перший "суд" над азовцями, які захищали Маріуполь, інші були закритими, - прессекретарка Асоціації родин захисників про судилище в Ростові
16:07
Володимир Якименко
Українському політв'язню Володимиру Якименку відмовили в медичній допомозі в російській виправній колонії
16:06
OPINION
Радість від перемог краща за біль від поразок
16:03
санкції проти Росії
Мін'юст просить ВАКС запровадити санкції проти виробника авіатехніки РФ
16:02
шевченківська премія
Шевченківську премію - 2023 вручать без додаткової номінації, указ президента вийде найближчим часом, – Нищук
15:52
Ексклюзив
втрати ворога
На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу знищили 85 росіян, три гармати та склад із боєприпасами РФ, - Череватий
15:49
повінь у Боснії
Через повені внаслідок злив у частині районів Сербії та Боснії запровадили надзвичайний стан
15:40
Оновлено
Ракетна атака на Київщину: постраждало щонайменше шестеро людей
15:36
РНБО
Зеленський скликає засідання РНБО на 23 червня: обговорять корупцію в судах і стан укриттів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV