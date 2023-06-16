Туреччина призначила нового посла в Україні

Про це пише Anadolu Agency.

"Мустафа Левент Білген призначено послом у Києві", - йдеться у повідомленні.

Також було призначено нових послів у Парижі, Варшаві, Асунсьйоні, Мадриді, Москві та інших країнах.

Довідка.

Посол Мустафа Левент Білген приєднався до Міністерства закордонних справ у 1995 році й займав різні посади. Він був особистим радником Тахсіна Буркуоглу, Генерального секретаря Ради національної безпеки, з 2007 по 2009 рік.

Також він був засновником та генеральним консулом в Торонто з 2009 по 2011 рік, а потім консулом-генералом в Нью-Йорку з 2011 по 2014 рік. Він був послом в Абу-Дабі з 12 грудня 2014 по 1 жовтня 2016 року. З 2017 року він працює консультантом у Міністерстві закордонних справ. З 2018 по 2019 рік він був радником комітету з питань закордонних справ парламенту.