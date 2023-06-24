Туреччина готова зробити свій внесок у вирішенні ситуації в Росії, - Ердоган
У ході телефонної розмови з Володимиром Путіним на тлі заколоту в Росії президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що готовий зробити свій внесок для врегулювання ситуації якомога скоріше
Про це повідомляють у пресслужбі Кремля.
У Кремлі зазначають, що Путін розповів Ердогану про ситуацію у РФ на тлі збройного заколоту.
"Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва", - кажуть про висновки телефонної розмови президентів у Кремлі.
Турецьке медіа Anadolu також повідомляє, що президент Ердоган наголосив на важливості діяти здоровим глуздом під час зустрічі.
Підкреслюючи, що ніхто не повинен брати на себе відповідальність за те, що сталося в Росії під час зустрічі, Ердоган сказав: "Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у вирішення того, що сталося в цьому контексті, якомога швидше".
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