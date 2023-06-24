Про це повідомляють у пресслужбі Кремля.

У Кремлі зазначають, що Путін розповів Ердогану про ситуацію у РФ на тлі збройного заколоту.

"Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва", - кажуть про висновки телефонної розмови президентів у Кремлі.

Турецьке медіа Anadolu також повідомляє, що президент Ердоган наголосив на важливості діяти здоровим глуздом під час зустрічі.

Підкреслюючи, що ніхто не повинен брати на себе відповідальність за те, що сталося в Росії під час зустрічі, Ердоган сказав: "Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у вирішення того, що сталося в цьому контексті, якомога швидше".