Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до РФ, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Агентствопише, що Туреччина зробила це після року повномасштабної війни Росії проти України, а також після посилання тиску на Анкару з боку США та Європи з вимогою дотримуватися санкцій.

Так уряд Туреччини передав компаніям список підсанкційних іноземних товарів. За словами голови Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четіна Текделіоглу, влада доручила їм не перенаправляти такі товари до Росії з 1 березня 2023 року.

"Будь-які товари із цього списку заблоковані для ввезення з Росії незалежно від країни походження", - сказав він.

Водночас офіційний представник ЄС повідомив агентству Reuters, що Туреччина усно запевнила Єврокомісію в тому, що з 1 березня товари, на які накладені обмеження та на які поширюється експортний контроль ЄС, США чи Великої Британії, не переправлятимуть у Росію.

Агентство пише, що враховуючи "серйозні попередження" від західних урядів, таке рішення було "можливістю" уникнути конфронтації з Євросоюзом. Саме на нього, за словами Текделіоглу, припадає половину турецького експорту в рамках спільного митного союзу.

"Був перелік обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі в Росію, починаючи з березня, і була дана вказівка", - наголосив він і додав, що товари, виготовлені в Туреччині, навіть з комплектуючими з інших країн, все одно можуть поставлятися в РФ.

Нові обмеження Анкари, за словами Текделіоглу, змусили російських імпортерів шукати постачальників в інших країнах, зокрема в Казахстані. Він зазначив, що вартість їх більше не хвилює і вони просто намагаються довести свою продукцію до кінця.

16 березня влада Туреччини прийняла рішення заборонити заправку та технічне обслуговування літаків американського виробництва з Росії та Білорусі.

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