Позицію Туреччини озвучив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час візиту у Японію, інформує агентство Анадолу.

"Туреччина від початку не визнала незаконну анексію Крим, про що чітко заявила Росії. Ми також не визнаємо результатів референдумів на території України", - продовжив він.

Напередодні в МЗС Сербії також заявили, що не можуть визнати результати "референдумів" у самопроголошених республіках Донбасу та на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей через норми міжнародного права. Міністр закордонних справ Микола Селакович додав, що визнання суперечило б державним інтересам Сербії.

Нагадаємо, офіційний представник казахстанського МЗС Айбек Смадіяров заявив, що "Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їх суверенної рівності та мирного співіснування", тому не визнає російських "референдумів".

Відзначимо, що Казахстан, Туреччина та Сербія також не визнали анексію Криму, хоча й мають традиційно добрі стосунки з Росією.

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