Туреччина випробувала перший власний реактивний військовий літак

Відео він поширив у твіттері.

"Hurjet. Наш перший вітчизняний пілотований надзвуковий реактивний літак успішно здійснив свій перший політ", - написав Ердоган.

Ердоган назвав політ подарунком на шляху реалізації концепції "Століття Туреччини".

Як відзначається, перші льотні випробування пройшли успішно – Hürjet провів у повітрі 26 хвилин, піднявся на висоту у понад 4200 м та досяг швидкості у 463 км/год.

Hurjet – перший реактивний навчально-тренувальний та легкий бойовий літак, повністю розроблений у Туреччині. Винищувач, як стверджують виробники, перевершить американський F-35. Цей проєкт реалізується з метою замінити літаки F-16, що перебувають на озброєнні турецьких ВПС.

Розробку літака ініціювала безпосередньо компанія TAI – проєкт стартував у серпні 2017 року, а у 2018-му було вперше продемонстровано макет. Водночас офіційна угода з Повітряними силами була підписала у липні 2018 року.

Тактико-технічні характеристики TAI Hurjet:

екіпаж – 2 особи;

силова установка – один двигун F404-GE-102;

максимальна швидкість – 1,4 Маха;

дальність – 2222 км;

практична стеля – 13 716 м;

довжина – 13 м;

розмах крил – 9,8 м;

висота – 4,2 м.

Очікується, що Hurjet надійде на озброєння ПС Туреччини до 2025 року – після усіх випробувань та дослідно-конструкторських робіт. На першому етапі мають виготовити 16 літаків.