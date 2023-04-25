Туреччина випробувала перший власний реактивний військовий літак
Президент Туреччини Реджеп Ердоган опублікував відео першого польоту першого турецького надзвукового реактивного літака Hurjet
Відео він поширив у твіттері.
"Hurjet. Наш перший вітчизняний пілотований надзвуковий реактивний літак успішно здійснив свій перший політ", - написав Ердоган.
Ердоган назвав політ подарунком на шляху реалізації концепції "Століття Туреччини".
Як відзначається, перші льотні випробування пройшли успішно – Hürjet провів у повітрі 26 хвилин, піднявся на висоту у понад 4200 м та досяг швидкості у 463 км/год.
Hurjet – перший реактивний навчально-тренувальний та легкий бойовий літак, повністю розроблений у Туреччині. Винищувач, як стверджують виробники, перевершить американський F-35. Цей проєкт реалізується з метою замінити літаки F-16, що перебувають на озброєнні турецьких ВПС.
Розробку літака ініціювала безпосередньо компанія TAI – проєкт стартував у серпні 2017 року, а у 2018-му було вперше продемонстровано макет. Водночас офіційна угода з Повітряними силами була підписала у липні 2018 року.
Тактико-технічні характеристики TAI Hurjet:
- екіпаж – 2 особи;
- силова установка – один двигун F404-GE-102;
- максимальна швидкість – 1,4 Маха;
- дальність – 2222 км;
- практична стеля – 13 716 м;
- довжина – 13 м;
- розмах крил – 9,8 м;
- висота – 4,2 м.
Очікується, що Hurjet надійде на озброєння ПС Туреччини до 2025 року – після усіх випробувань та дослідно-конструкторських робіт. На першому етапі мають виготовити 16 літаків.
- 31 березня Bayraktar Kizilelma з українським двигуном успішно пройшов нові випробування.
- 10 квітня, на озброєння Туреччини увійшов перший у світі універсальний десантний корабель TCG Anadolu (L-400), який призначений для розміщення бойових безпілотників.
- 22 квітня Туреччина вперше підняла у повітря власний гелікоптер Gokbey з власним двигуном TS1400.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.52
Купівля 37.52Продаж 38.16
-
EUR
Купівля 41.03Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе